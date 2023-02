Ambasciatore del Belgio a Crotone, incontro con il prefetto e visita al Cara

L’ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre Emmanuel De Bauw, diplomatico di lungo corso e rappresentante permanente presso l’Agenzia delle Nazioni Unite, è stato oggi in visita a Catanzaro, nella sede della Regione Calabria, accolto dalla vice presidente della Giunta, Giusy Princi, che ha espresso "piacere e orgoglio" per l'evento.

"Nel corso dell'incontro - ha tenuto a dire la vice presidente - è stato più volte rimarcato l’ottimo rapporto di costante collaborazione tra Italia e Belgio, Paesi fondatori dell’Unione Europea e della Nato. Relazioni diplomatiche che risalgono al lontano 1861 e mantenute sempre attuali nel tempo grazie a rapporti economici e commerciali, ma anche culturali e accademici".

Ma le politiche comunitarie sono state solo uno dei principali temi di colloquio tra Princi e De Bauw, che si sono confrontati anche su istruzione, sanità, commercio, turismo, infrastrutture, immigrazione, lotta al crimine organizzato ed al terrorismo.

L’ambasciatore De Bauw, nel pomeriggio, ha incontrato il Prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito. "La visita - spiega una nota della prefettura - ha costituito l’occasione per incontrare i rappresentanti istituzionali. La tappa nella provincia di Crotone ha previsto una visita guidata presso il Centro governativo di accoglienza richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto che costituisce un riconosciuto riferimento nelle politiche di gestione dei flussi migratori.

Nel corso dell’incontro, sono stati esaminati gli aspetti di maggior interesse che legano il Belgio e l’Italia, approfondendo le tematiche di rilievo, sottolineando i positivi rapporti, le proficue collaborazioni e la consolidata amicizia che uniscono i due Paesi, nonché in particolare la lunga tradizione storica che accomuna il Belgio e la Regione Calabria".