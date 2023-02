Carnevale al Farmer's market di Crotone con i coriandoli della natura

CROTONE - Domenica di Carnevale al Farmer’s Market. Il tradizionale clima di armonia e serenità che si respira ogni domenica nel mercato del Km zero, è stato vivacizzato da maschere e allegria. Il Farmer Market di Crotone è oramai l’appuntamento fisso delle domeniche dei crotonesi, uno spazio in cui accanto alle primizie dei prodotti della nostra terra c’è anche tanta socialità.

Anche grazie a questa socialità tra venditori ed avventori 'associazione MagnAmore che gestisce il mercato a km zero, è riuscita ad approntare una piccola festa di Carnevale. Un carnevale già caratterizzato dai colori accesi del mercato: le arance, il cavolo viola, gli ultimi broccoli, e le diverse verdure, come coriandoli lanciati direttamente dalla natura e raccolti dai nostri agricoltori per arrivare direttamente sulle nostre tavole. A questo spettacolo si è aggiunta l'allegria portata da alcuni venditori che in maschera hanno servito i clienti.