Papanice in festa con il Carnevale 2023.Chiacchiere, cannoli e stelle filanti in una piazza gremita

A Papanice si è festeggiato il Carnevale 2023. Dopo uno stop dal 2020 finalmente torna una delle feste più allegre che ha unito le famiglie e fa felici i bambini. Questo anno ad occuparsi della organizzazione è stata la Parrocchia, insieme alla Misericordia di Papanice, al Progetto Formazione Giovani Molavin in collaborazione con l'Istituto comprensivo del paese.

Dalle ore 15 del 18 febbraio si è dato il via ad una sfilata in maschera, partendo dal campo delle bocce, attraversando la via principale del paese sino ad arrivare al piazzale delle scuole di via Oceania.

"Tutta la strada è stata abbellita con bandierine e la gente dai balconi lanciava coriandoli sulla folla che accompagnava la sfilata - si legge in una nota -. Sono stati allestiti dei tavoli con tanti vassoi di chiacchiere mentre l'agriturismo Fazzolari ha offerto centinaia di cannoli ripieni di ricotta e cioccolato".

L'appuntamento è quindi per il prossimo anno per un Carnevale in festa come quello appena trascorso.