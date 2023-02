Strisce blu vicino ospedale Crotone, disagi per i malati cronici e operatori sanitari

CROTONE - "Non è ammissibile che i nostri malati crotonesi e della provincia debbano pagare gli stessi per potersi curare". Lo sostiene Giovanni Antonio Marsala presidente dell'Associazione Vivere Sorridendo Italia Onlus,a proposito dei nuovi parcheggi a pagamento realizzati dal Comune di Crotone nei pressi dell'ospedale.

L'associazione denuncia "il grave disagio che si è venuto a creare con i nuovi parcheggi a pagamento" (in particolare quelli adiacenti di fronte e lateralmente al nostro nosocomio cittadino) per coloro che hanno malattie croniche. "Questo problema - scrive infatti Marsala - diventa ancor più grave se consideriamo quelli che devono sottoporsi quotidianamente a cure croniche come i malati oncologici a chemioterapia, i dializzati, oppure a frequenti trasfusioni. Lo stesso problema vale per gli operatori sanitari come medici e paramedici, volontari e ditte specializzate che prestano per vari servizi ogni giorno la propria opera".

Vivere sorridendo sostiene che "bisogna quindi ripristinare urgentemente la precedente situazione per quanto concerne questa area, e anzi creare più ampi parcheggi per i disabili, degenti di lunga durata e chi per cure urgenti deve utilizzare servizi specifici". Marsala chiede "di fare rete con le altre associazioni del terzo settore e riservarci una concertazione, come previsto per legge, con l'amministrazione competente, per cercare di trovare una soluzione più consona e agevole".