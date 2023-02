Trasferimento richiedenti asilo da Lampedusa a Isola Capo Rizzuto

CROTONE - Saranno trasferiti da Lampedusa al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto 187 richiedenti asilo attualmente ospitati nell'hot spot dell'isola che è sull'orlo del collasso. Si tratta di un trasferimento previsto in attuazione del meccanismo europeo di solidarietà che sarà effettuato martedì 21 febbraio 2023, a cura della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. I richiedenti partiranno da Lampedusa, con apposito volo Charter, per atterrare a Crotone alle ore 16:00 circa. Per tutta la durata del viaggio saranno accompagnati da operatori Oim. La Questura di Crotone assicurerà l’espletamento delle operazioni di identificazione. "Con tale trasferimento - comunica la Prefettura di Crotone - il Cara di Isola Capo Rizzuto arriverà ad ospitare un totale di 830 migranti".