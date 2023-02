Molestie e filmini porno a una bambina, a giudizio 76enne di Cirò Marina

Un anziano uomo di Cirò Marina è stato rinviato a giudizio per atti sessuali su minore dal giudice dell’udienza preliminare che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro. L’uomo, 76 anni, per mesi avrebbe abusato di una ragazzina non ancora quattordicenne, figlia di suoi conoscenti, molestandola fisicamente, facendole telefonate a sfondo erotico e inviandole sul telefonino immagini pornografiche. Per convincere la bambina a sottostare alle sue voglie, il 76enne le aveva promesso qualche spicciolo e piccole spese alimentari.

Per questa vicenda l’uomo nel novembre dello scorso anno era già stato sottoposto a custodia cautelare in carcere all’esito delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cirò Marina che hanno eseguito anche perquisizioni personali e domiciliari raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.