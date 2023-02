A Palazzo Pirelli, la mostra 'Anima e Corpo' dell'artista crotonese Pierangela Bilotta

Si intitola "Anima e Corpo" la mostra personale dell'artista crotonese Pierangela Bilotta che si svolge dal 20 febbraio al 9 marzo negli spazi espositivi di Palazzo Pirelli a Milano. La mostra è incentrata sull'universo femminile, racconta soprattutto di sentimenti e di stati d'animo in cui vengono messi in contrapposizione l'anima ed il corpo nell’eterna lotta tra lo spirito e la materia.

Un'esplorazione introspettiva ed intimista quella dell'artista originaria di Petilia Policastro, che mostra la donna in tutte le sue più variopinte sfumature. Le opere esposte – complessivamente 19 dipinti - si snodano lungo un percorso che affronta inizialmente una situazione di disagio, in cui ci si trova in uno stato di malessere, di ansia e di angoscia. Attraverso la sofferenza si passa gradualmente ad una fase introspettiva nella quale si cerca di interiorizzare, di elaborare e di metabolizzare per arrivare in fine al cambiamento, alla metamorfosi ed alla Rinascita.