Ambiente, Iss: 1.668 morti l'anno in più nei 46 siti contaminati d'interesse nazionale

Tra il 2013 e il 2017, nei 46 siti nazionali contaminati e monitorati dalla sorveglianza epidemiologica 'Sentieri', tra cui quello di Crotone-Cassano-Cerchiara. si è verificato un eccesso di 1.668 morti l'anno. La percentuale dei decessi in eccesso rispetto al totale è pressoché costante nel tempo, passando dal 2,7% nel 2006-2013 (quinto rapporto Sentieri) al 2,6% nel periodo più recente (2013-2017). La stima è contenuta nel sesto rapporto sul progetto, che sarà presentato domani all'Istituto superiore di sanità (Iss).

Decessi ed ospedalizzazione

I tumori maligni contribuiscono per oltre la metà (56%) a determinare le morti superiori a quelle attese. In merito al nesso tra patologie e fattori di esposizione, la mortalità per mesoteliomi totali risulta in eccesso di tre volte nei siti con presenza di amianto e quella per mesoteliomi pleurici di più di due volte nell'insieme dei siti con amianto e aree portuali. Il tumore del polmone è in eccesso del 6% tra i maschi e del 7% tra le femmine. Inoltre, sono in eccesso la mortalità per tumore del colon retto nei siti caratterizzati dalla presenza di impianti chimici, del 4% tra i maschi e del 3% tra le femmine, e del 6% per il tumore della vescica negli uomini residente nei siti con discariche. Il rapporto ha evidenziato anche un eccesso del rischio di ospedalizzazione che, nel periodo 2014-2018, per tutte le cause naturali nell'insieme dei 46 siti, è risultato del 3% in entrambi i generi. Un eccesso di rischio di ospedalizzazione viene osservato anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale (0-19 anni) per il 43% delle aree studiate, e in età giovanile (20-29 anni) per il 15% delle aree contaminate.

“Il gruppo di lavoro guidato dai ricercatori Iss ha analizzato, in particolare, le patologie di interesse a priori, ossia quelle per le quali l’evidenza scientifica esistente mostra un’associazione con le fonti di esposizioni ambientali presenti in ciascun sito” spiega Amerigo Zona, responsabile scientifico del Progetto. “Questo approccio, innovativo nel campo della ricerca sul tema, ci consente di ridurre i 'falsi positivi' e riconoscere segnali del possibile contributo causale e/o concausale di ex cave e fabbriche del cemento-amianto, aree portuali, impianti petrolchimici, siderurgici, miniere, centrali elettriche, inceneritori, industrie chimiche e discariche illegali o non controllate nel determinare almeno in parte gli eccessi osservati".

Crotone nell'ultimo rapporto

L'ultima fotografia di Crotone scattata dal quinto rapporto Sentieri presentato a marzo di quattro anni fa la conosciamo ormai a memoria. "La mortalità presenta in entrambi i generi eccessi per tutte le cause e per tutti i tumori. Fra le cause di interesse eziologico a priori si osserva un eccesso di malattie respiratorie nella popolazione femminile. Numerose sono le cause di morte potenzialmente ascrivibili alla contaminazione ambientale, fra esse i tumori epatici, polmonari e renali. L’eccesso di mesotelioma pleurico nella popolazione maschile era già stato segnalato nel primo rapporto del progetto Sentieri e riflette la presenza d’amianto largamente utilizzato come isolante termico nel polo industriale di Crotone. L’analisi dell’ospedalizzazione conferma il dato relativo ai tumori epatici, polmonari e renali.

Vi è inoltre un eccesso di ricoverati per tumore maligno della pleura negli uomini, anche se affetto da incertezza. Alla luce dell’elevata contaminazione da cadmio, particolarmente rilevante appare pure il dato relativo ai ricoveri per nefrite, sindrome nefrosica, nefrosi, comprese le insufficienze renali. Sale anche il numero di ricoverati per tutte le cause naturali nella fascia pediatrico-adolescenziale, compreso il primo anno di vita, classe in cui si osserva un eccesso anche per le condizioni morbose di origine perinatale. I tumori del sistema nervoso centrale fanno registrare eccessi di ricoverati in età pediatrica, adolescenziale e giovanile. Altri eccessi di ricoverati riguardano in dettaglio il linfoma di Hodgkin tra i giovani adulti e le malattie respiratorie acute tra gli adolescenti. Un difetto di ricoverati per leucemia si osserva in età pediatrica.

Insistere sul fronte delle bonifiche

Tornando al sesto rapporto, i nuovi risultati saranno presentati domani a Roma. L'Istituto superiore di sanità anticipa la raccomandazione "di proseguire le attività di bonifica previste, di mantenere attivo il sistema di sorveglianza epidemiologico e di fornire informazioni esaurienti a tutti i portatori di interesse (amministrazioni pubbliche, autorità sanitarie e ambientali, comitati, cittadini). Per alcuni siti - aggiunge - il rapporto fornisce indicazioni di appropriati interventi di sanità pubblica, e suggerisce approfondimenti scientifici di particolari aspetti emersi durante lo studio".

Il progetto Sentieri, nato nel 2006, è coordinato dall'Istituto superiore di sanità e finanziato dal ministero della Salute. Dal 2014 fa parte del Programma statistico nazionale, nel settore Ambiente e territorio.