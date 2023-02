Antica Kroton, affidati i servizi di progettazione. Il Comune: "decisivi passi in avanti"

Conclusa, parzialmente, la prima fase delle procedure di appalto per i lavori ed i servizi destinati alla realizzazione del progetto Antica Kroton. Il Comune informa che Invitalia ha aggiudicato il primo lotto prestazionale relativo ai servizi d'ingegneria e architettura per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Per quanto riguarda il primo cluster (Percorso naturalistico e paesaggistico collina di Santa Lucia e Fruibilità tra l'abitato Antico e l'Herion Lacinio) i lavori del primo lotto prestazionale sono stati affidati ad un raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) formato da Gnosis Progetti soc coop (mandatario) ed Artuso Architetti Associati, che ha offerto un ribasso del 35%.

Il secondo cluster (La riscoperta del quartiere centrale, Acquabona; La riscoperta del quartiere centrale: Area Stadio-Parco Pignera; Restauro e recupero funzionale camminamenti bastioni e rivellini) se lo è invece aggiudicato un Rtp di cui fanno parte Progeno srl (mandataria), Sicef srl, Artec Associati srl, Alessandro Zichi, Studio Silva srl, Cascone Engineering srl, che ha offerto un ribasso del 51,5%.

Infine, il terzo ed ultimo cluster (Area G.V. Gravina, Area ex Ariston, Fruibilità attraverso il vecchio tracciato ferrovia Calabro Lucane, Fruibilità sui tracciati urbani esistenti, L'area di Campitella e Chiusa Caivano) è stato affidato alla Dodi Moss srl, che l'ha spuntata con un ribasso del 25%.

"Decisivi passi in avanti sul programma Antica Kroton" commenta una nota dell'ufficio comunicazione del Comune. "Ora l'obiettivo è quello di costituire all'interno degli uffici comunali una squadra di tecnici dedicata pienamente a seguire le varie fasi dell'iter realizzativo di questo progetto per lavorare in sinergia con i progettisti individuati. Proseguendo con la stessa determinazione fino ad oggi dimostrata, fino ad arrivare, nei tempi previsti, all'avvio dei cantieri di un'opera che costituirà un esempio di capacità esecutiva per la Calabria ed il Mezzogiorno".

Per completare la fase degli appalti si attendono i risultati dei successivi lotti prestazionali. Nello specifico il lotto 2, relativo a servizi di verifica della bonta dei progetti; il lotto prestazionale 3 che attiene ai lavori veri sul campo, il lotto prestazionale 4 per i servizi di collaudo. L'intervento complessivo ammonta a euro 29.636.820,485.