Cirò Marina, i neo vigili urbani incontrano il comandante della compagnia carabinieri

Il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari ha presentato nella mattina del 23 febbraio i neo vigili urbani in visita formale alla Compagnia dei Carabinieri. I sei nuovi vigili hanno prestato giuramento, recentemente, presso il teatro “Alikia” alla presenza del Prefetto della Provincia di Crotone Maria Carolina Ippolito e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone Tenente Colonnello Raffaele Giovinazzo.

Ferrari, unitamente al Comandante della Polizia Municipale Salvatore Anania si è recato presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina per presentare al Capitano Stefano Martorana ed ai suoi collaboratori i sei neo assunti.

"Il Capitano Martorana - si legge in una nota dell'Arma - nel formulare il benvenuto ai nuovi agenti ha sottolineato l’importanza di una necessaria sinergia collaborativa sul piano della prevenzione nel controllo del territorio, per il quale il coordinamento tra le forze di polizia è imprescindibile al fine di ottenere una risposta operativa sempre performante, costante e capillare. Il Sindaco Sergio Ferrari, nel ringraziare dell'ospitalità ricevuta, ha rinnovato i suoi ringraziamenti a nome della collettività all’Arma dei Carabinieri per la costante risposta operativa sul territorio".