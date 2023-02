Guidava l'autobus della squadra di calcio, ma era in malattia: denunciato dipendente pubblico

CACCURI - L'autobus della squadra di calcio era guidato da un dipendente pubblico che quel giorno risultava in malattia. Lo ha scoperto una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Crotone, che, nel corso di un controllo sulla S.S. 106, ha fermato un autobus Scania proveniente da Caccuri e diretto a Catanzaro, sul quale viaggiava una squadra di calcio.

Dai controlli documentali - secondo quanto è comunicato dal compartimento Polizia Stradale per la “Calabria” - il conducente dello mezzo guidava senza averne titolo. Nello specifico, senza la carta tachigrafica e senza la relativa qualificazione del conducente alla guida di mezzi conto terzi poiché mai conseguite. Tali anomalie e l’agitazione del conducente inducevano gli operanti ad effettuare dei controlli successivi. In particolare la Squadra di Polizia Giudiziaria accertava che lo stesso fosse un dipendente pubblico e che il giorno del controllo risultava essere in congedo straordinario per malattia dalla propria attività lavorativa. A seguito di quanto scoperto, oltre alle relative sanzioni amministrative e al fermo del mezzo, l’uomo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata.