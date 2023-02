Petilia, trovato con la cocaina in tasca: arrestato dai carabinieri

PETILIA POLICASTRO - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

L'arresto è avvenuto in flagranza di reato a conclusione di una perquisizione di una pertinenza dell’abitazione di un altro soggetto di Petilia Policastro, anch’egli con precedenti specifici, che in quel momento era in compagnia dell’arrestato.

Una volta entrati, i militari sottoponevano immediatamente a controllo i presenti, rinvenendo, nella tasca dei pantaloni dell’arrestato, nove involucri in cellophane termosaldati, del peso di un grammo ciascuno, contenenti cocaina.

Al termine delle operazioni è stato trovato nell'immobile un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.