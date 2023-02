Sfilata a Milano di Andreadamo: a Crotone come a downtown contro i pregiudizi

"“Downtown 84” è un omaggio alle mie origini, a Crotone, la città in cui sono nato e che per me significa famiglia, affetto, casa". Così lo stilista crotonese Andreadamo presenta la sua nuova collezione, in passerella a Milano, dove le crepe nell’argilla delle colline di Crotone diventano il motivo jacquard della maglieria in bianco e nero, l’effetto craquelé della pelle o la stampa effetto maltinto realizzata a capo finito.

"I grigi sono quelli della mia terra. Il giallo - spiega lo stilista 39enne - che ho scelto si chiama Mariacarla, come mia nonna, pensando ai girasoli da lei tanto amati e che ogni volta mi fanno pensare a lei". Ma in questa collezione c'è più di un omaggio alle proprie origini: "Da ragazzo, camminando a testa alta per il centro di Crotone come fossi nella downtown di una megalopoli, iniziavo a lottare inconsciamente contro i pregiudizi e il buon senso comune per essere quello che volevo. L’incoscienza è la mia arma contro la paura e il momento di maggiore insicurezza - conclude il designer - è anche quello di massima creatività".

Andrea Adamo nasce nel 1984 a Crotone; durante gli studi all'Accademia di belle arti di Bologna inizia il suo percorso come fashion designer grazie a uno stage da Les Copains.Lavora per quasi 5 anni al fianco della designer emiliana Elisabetta Franchi presso il suo omonimo brand passando poi da Roberto Cavalli, dove sviluppa la sua passione per gli abiti speciali e da sera. Successivamente si trasferisce a Parigi per lavorare con Zuhair Murad, decidendo poi di tornare in italia dove diventa head designer celebrities and special project per Dolce & Gabbana e nel 2018 ritorna a Parigi per seguire l'immagine di Ingie Paris.

Ad inizio 2020, durante il lockdown europeo, ad andrea adamo cresce la necessità di esprimersi in modo libero e senza vincoli. Nasce così il brand Andreadamo attraverso cui esprime la sensibilità e la visione di moda del designer. Il suo gusto, il suo modo di essere nasce durante la sua infanzia a Crotone, anche grazie alla nonna sarta con cui ha coltivato il suo sogno di diventare designer.