Kroton Nuoto, tre record regionali e prestazioni di grande livello con i Master

Tre record regionali e prestazioni di grande livello. È stato un ottimo fine settimana per la Kroton Nuoto, che è scesa in vasca con gli atleti master, tornati a gareggiare nelle competizioni che contano dopo i mesi di preparazione sotto la guida del tecnico Roberto Fantasia. La società pitagorica, pian piano, sta ricostruendo tutta la struttura di un certo livello che era riuscita a creare prima della chiusura dell’impianto olimpionico: ci vorrà ovviamente del tempo, sia con i ragazzi che con i master, ma il percorso di crescita continua così come da programma.