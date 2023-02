Crotone-Turris, il rimpianto di Zauli: "Ci è mancato il gol, ma bisogna essere più cattivi e determinati"

"Abbiamo raccolto meno di Francavilla. Abbiamo giocato con ritmo, provato a cercare il gol in tanti modi. E' mancato il guizzo, non siamo riusciti a sbloccala e questo ha permesso alla Turris di mantenere lo stesso atteggiamento per tutta la partita". Lamberto Zauli avrebbe sognato un altro tipo di esordio. Ed invece deve accontentarsi di un misero punticino che interrompe l'impatto vincente della settimana precedente a Francavilla. Il rammarico dell'allenatore è enorme, anche alla luce di una superiorità piuttosto schiacciante che però non ha trovato l'ausilio della rete.

"Sotto il profilo del gioco sono più contento rispetto a Francavilla - ha ammesso il tecnico - ma c'è rammarico per il risultato. Volevamo vincere a tutti i costi ed i ragazzi lo hanno dimostrato fino all'ultimo, concludendo stremati la partita. Abbiamo creato diverse situazioni ma abbiamo difettato negli ultimi quindici metri, e questo resta il mio grande rimpianto. Bisogna essere più cattivi e determinati, perchè a volte basta un guizzo per cambiare la storia della partita. Ma per il resto ho poco da rimproverare a tutti".

Resta, appunto, il difetto cronico di una sterilità offensiva che mortifica anche lo sforzo prodotto. Una condizione che Zauli sta provando a migliorare, anche se l'effetto al momento non è mutato: "La sterilità è un fatto, e si vede anche dal curriculum realizzativo dei giocatori. Ma come squadra dobbiamo cercare di attaccare con più uomini possibili. Stavolta ci è mancato il guizzo ed anche un pizzico di fortuna tra i numerosi cross scodellati in area e gli inserimenti. Ma se vogliamo diventare una squadra forte dobbiamo assolutamente migliorare in questa componente".

In molti si aspettavano la mossa Kargbo per scompaginare il finale, ma l'allenatore ha preferito altre scelte: "Ero indeciso tra lui e Pannitteri, ma poi ho pensato che nello stretto quest'ultimo mi garantisse più guizzi rispetto a Kargbo che è invece bravissimo negli spazi aperti. Peccato per il risultato, e mi spiace perchè mi sarebbe piaciuto dare continuità alla vittoria di Francavilla. Dobbiamo comunque correggere più possibile le cose che non hanno funzionato, dalla finalizzazione alla ricerca di un maggiore equilibrio. Ma questa è una squadra importante, che giocherà sempre per vincere".