Serie C, un Crotone spuntato non va oltre lo 0-0 contro la Turris. E il distacco dalla vetta sale a 12 punti

E adesso testa, gambe e cuore ai playoff. Perché se esisteva una minima, flebile, fioca speranza di tenere viva la rincorsa al primato, questa è definitivamente naufragata nello scialbo pareggio domestico che il Crotone ha confezionato contro la Turris. Una esposizione che ha ricalcato a grandi linee quelle già viste nel corso del campionato, nonostante il cambio in panchina che nelle prime due uscite non ha prodotto sostanziali mutamenti. Era l’esordio allo Scida per Zauli, ma l’allenatore ha dovuto rimandare l’appuntamento con la prima affermazione casalinga, congelato nella propria volontà da una prestazione deludente per l’effetto conclusivo, ma figlio di una sua logica ormai conclamata, e che risiede nella tremenda fatica di una squadra a tradurre la propria superiorità in gol. Anche quando questa è evidente, ma confusa e approssimativa. Come visto contro la Turris, avversaria in difficoltà e oggettivamente modesta, ma riuscita quasi senza neppure annaspare di tornare a casa con un punto e la porta immacolata. E’ il terzo pareggio di fila allo Scida dopo quelli collezionati con Potenza e Foggia, rallentando anche la percentuale domestica dopo che questa aveva rappresentato una certezza per buona parte del torneo.

Gli effetti delle idee e lavoro di Zauli si vedranno evidentemente più avanti, ma intanto la sostanza è rimasta immutata. Anzi, col distacco dal vertice ulteriormente dilatato in un -12 che non ammette discussioni. E mentre allo Scida il gol si vede soltanto col binocolo, la battistrada inanella uno dietro l’altro record e goleada, con un poker a Castellammare che conferma ancora di più la strapotenza.

Zauli ha confermato il 4-2-3-1 che rappresenta un punto di recisione rispetto al passato recente. Con gli stessi interpreti di Francavilla ad eccezione dell’inserimento di Cernigoi al posto di Gomez e quello di Gigliotti al centro della difesa per l’influenzato Golemic. La volontà del Crotone di condurre le danze è evidente, mentre la Turris si limita essenzialmente a non prenderle. La manovra dei rossoblù pende come sempre sulla destra, luogo occupato da quel Chiricò punto di riferimento irrinunciabile e rifugio per tutti i compagni. Di tanto in tanto la squadra prova anche a sollecitare la fascia opposto con le incursioni di Tribuzzi e le sovrapposizioni di un Giron in crescita. Ma le velleità rossoblù cozzano sempre contro il muro campano, complice anche lo scarso riempimento dell’area, che agevola il compito della Turris. E così ci si affida alle conclusioni del solito Chiricò o Tribuzzi, ma senza esito. Nel computo anche un gol annullato.

Un canovaccio che si ripete anche nella seconda parte. Il Crotone fa la partita e detta i ritmi, ma senza idee alternative al solito approdo per Chiricò, che dribbla e converge sistematicamente alla ricerca dello spazio per liberare il sinistro oppure attende la corsa del terzino servendolo nello spazio, ma manca spesso la precisione o gli inserimenti. A nulla serve il forcing finale, e neppure i cambi operati da Zauli, che lascia in panchina Kargbo non riservandogli neppure le briciole. La rincorsa può dunque ritenersi conclusa, mentre il lavoro è ormai rivolto alla preparazione dei playoff, che però dovranno accogliere evidentemente un Crotone ben diverso da quello attuale.

CROTONE: Dini; Calapai (24’st Mogos), Cuomo, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale (33’st Carraro); Chiricó, D’Ursi (33’st Pannitteri), Tribuzzi (14’st D’Errico); Cernigoi (14’st Gomez). A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Crialese, Spaltro, Papini, Kargbo. All. Zauli

TURRIS: Fasolino; Miceli, Di Nunzio,Frascatore; Vitiello (33’st Ercolano), Zampa, Franco (33’st Maldonado), Luci (1’st Acquadro), Contessa; Leonetti (45’st Haoudi), Longo. A disp. : Perina, Donini, Boccia, Taugourdeau, Finardi, Giannone, Maniero, D’Alessandro, Schirò, Guida. All. Fontana-

Arbitro: Costanza di Agrigento

Ammoniti: Gigliotti (C), Contessa (T)

Spettatori: 4.227