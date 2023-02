Migranti, barcone naufraga a Steccato di Cutro: sono 27 i cadaveri recuperati

E' una tragedia immane quella avvenuta all'alba di questa mattina nelle acque del crotonese. Un barcone carico di migranti che stava per raggiungere la spiaggia di steccato di Cutro si è improvvisamente spaccato in due parti, probabilmente anche a causa del mare agitato. Molti migranti sono stati travolti dalle onde e sono caduti in mare. Al momento sono già 27 i corpi recuperati. Sul posto ci sono Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Guardia costiera, Croce rossa.