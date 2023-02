Migranti: naufragio Steccato, barcone era stato avvistato già ieri da Frontex ma non ha potuto raggiungerlo

Era partito quattro giorni fa dal porto di Izmir, in Turchia, il barcone naufragato all’alba di oggi davanti alle costa di Steccato di Cu. Lo rende la Guardia di finanza spiegando che l’imbarcazione era stata avvistata nella serata di ieri a circa 40 miglia dalla costa crotonese da un velivolo Frontex in pattugliamento. Scattato l’allarme in zona erano stati inviati una vedetta della sezione operativa navale di Crotone e un pattugliatore del gruppo aeronavale di Taranto. Le proibitive condizioni del mare hanno tuttavia impedito di raggiungere la zona e i mezzi sono dovuti rientra agli ormeggi. E’ stato quindi avviato il dispositivo di ricerca via terra e l’allarme è stato girato anche alle forze di polizia. Giunti sul luogo dello sbarco, tuttavia, non è stato possibile fare altro che constatare lo spiegamento del barcone ormai completamente distrutto.