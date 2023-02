Migranti: naufragio Steccato, l'arcivescovo Panzetta benedice le salme. 'Ora esame di coscienza'

"Le uniche parole che abbiamo sono di dolore, preghiera ma anche indignazione per le cause che hanno prodotto tutto questo e tra le quali ci siamo anche noi". Lo ha detto l'arcivescovo di Crotone e Santa Severina Angelo Maria Panzetta davanti alla tragedia che questa mattina si è abbattuta sul crotonese, dove ha fatto naufragio un barcone di migranti provocando almeno 60 vittime, tra le quali donne e bambini, mentre altre 80 persone sono sopravvissute.

Monsignor Panzetta, appena conclusa una visita pastorale, appresa la notizia si è subito recato sul luogo della tragedia per rendersi conto di persona di quanto accaduto e portare anche un segno di partecipazione di tutta la comunità diocesana. L'arcivescovo ha benedetto le salme dei migranti morti allineate sulla spiaggia di Steccato.

"Dio ama la vita e sicuramente avrà un posto speciale per loro, visto che noi non siao stati capaci di darglielo" ha affermato il presule. "Il Vangelo ci dice di fare tutto quello che è possibile per venire incontro a ogni fratello, soprattutto a chi ne ha bisogno. Questa tragedia può diventare una scuola - ha aggiunto Panzetta - non si tratta solo del nostro Paese, è proprio il nostro mondo che è un crocevia di egoismi e questo spiega le guerre, le porte chiuse, le violenze. Un bell'esame di coscienza - ha ammonito l'arcivescovo - questa cosa ce la chiede".