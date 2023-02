Migranti: naufragio Steccato, tra i cadaveri recuperati anche bimbi di pochi mesi

E' destinato ad aggravarsi il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto all'alba di oggi davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro. Soccorritori e forze di polizia stanno via via recuperando i corpi dei migranti caduti in mare dal barcone sul quale navigavano, spezzato in due dalla furia delle onde. Il mare al momento è molto mosso. Tra i corpi recuperati ci sono anche quelli di bambini piccoli. Secondo la drammatica testimonianza di un vigile del fuoco intervenuto per prestare i soccorsi tra i primi corpi portati a riva c'è quello di un bimbo di pochi mesi.