Migranti, sindaco Isola: Comune mette a disposizione loculi per sepoltura vittime

"Ancora una volta ci troviamo a piangere una tragedia del mare, un viaggio della speranza finito male". Lo ha detto il sindaco di Isola Capo Rizzuto Matria Grazia Vittimberga annunciando di aver già messo a disposizione di alcuni loculi per dare una degna sepoltura a questa povera gente.

"Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che ha colpito questa povera gente che si è messa su una barca in cerca di un lembo di terra che potesse assicurargli un futuro diverso, senza le atrocità che subiscono nei loro paesi: invece hanno trovato la morte. Da mamma è ancora più forte il dolore nello scoprire che tra le vittime ci sono tanti bambini. A nome dell'intera Amministrazione comunale e dalla comunità di Isola Capo Rizzuto ci stringiamo forte al dolore dei familiari. Esprimo dolore anche per l’episodio di ieri che ha visto un’auto pirata investire ed uccidere un giovane migrante nei pressi del centro di accoglienza".

Dal canto suo il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha annunciato che l'amministrazione si è immediatamente attivata "attraverso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per dare il nostro supporto alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e a tutti coloro che in queste ore sono impegnati sul posto della tragedia".

“Siamo stanchi di raccontare tragedie. Ora occupiamoci dell'emergenza e proviamo a gestire ancora una volta questa immane tragedia. Ma subito dopo ognuno deve fare la propria parte ed ognuno deve essere richiamato alle proprie responsabilità”, ha tuonato il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari.