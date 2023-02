Naufragio, presidente Provincia Crotone chiede un minuto di silenzio in tutte le scuole

CROTONE - Un minuto di silenzio in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Crotone per le persone morte nel naufragio di Steccato di Cutro. E' quello che chiede il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari.

"Profondo dolore, rabbia e tristezza scriove Ferrari - sono i sentimenti che pervadono i nostri cuori, ed in ciascuno di noi forte è anche lo smarrimento, ed è per questo che auspico e rivolgo, certo della sensibilità ed attenzione, lunedì alle 11.00 in tutte le scuole di ogni ordine e grado nella nostra provincia, un minuto di raccoglimento e di silenzio, un momento da dedicare alla riflessione, che coinvolga tutti i ragazzi, perché è nostra responsabilità educare, formare, ma anche ascoltare ed interpretare i sentimenti: preoccupazione, dolore, tristezza, rabbia e cercare di comprenderli".

Ferrari si fa portavoce del sentimento del territorio: "Un’immane tragedia - afferma - ha segnato tutti noi, il naufragio dell’imbarcazione con a bordo uomini, donne e bambini che hanno perso la vita nelle acque del nostro mare. Avevano affidato al mare ed ai rischi di un lungo viaggio la speranza di un futuro migliore, e la speranza di una vita diversa, ed invece hanno trovato morte e disperazione".

Intanto tutti i comuni della Provincia di Crotone hanno aderito all'iniziativa di proclamare per la giornata di lunedì 27 febbraio il lutto cittadino come hanno già fatto i comuni di Crotone e Cutro.