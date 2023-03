Naufragio migranti, il procuratore di Crotone: stiamo raccogliendo dati per capire situazione

CROTONE - "Stiamo raccogliendo tutti i dati per inquadrare la situazione. Dobbiamo verificare dove l'aereo Frontex ha localizzato il barcone e la rotta che ha seguito. Sappiamo di un confronto vivace tra scafisti e migranti sul ritardo nell'arrivo". Lo ha spiegato il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia in relazione all'inchiesta sul naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Un'inchiesta che riguarda il naufragio ma che intende accertare anche la dinamica dei soccorsi.

"Dobbiamo stabilire dove il barcone è stato individuato - ha aggiunto il magistrato - e la tempistica degli interventi successivi. Ciò anche per capire il livello di responsabilità degli scafisti e accertare, per esempio, se potevano dirigersi verso un porto. I soccorsi non sono oggetto di indagine specifica. Se sentiremo ufficiali delle forze dell'ordine? Prima acquisiremo gli atti ufficiali poi valuteremo se servirà. Adesso è il momento della concitazione e dei tristi adempimenti legati alle vittime"