Naufragio Steccato, camera ardente slitta a mercoledì: al Palamilone continuano ad arrivare cadaveri

Sarà aperta solo domani, dalle ore 9 in poi, la camera ardente al Palamilone per le vittime del naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Lo slittamento è dipeso dal protrarsi delle operazioni di identificazione delle persone decedute affidato agli uomini della Polizia scientifica della questura ma anche al fatto che il mare continua a restituire cadaveri, l'ultimo dei quali all'alba di oggi, che man mano vengono trasportati al palazzetto dello sport.

L'ultimo bilancio ufficiale stilato dal centro coordinamento soccorsi riunito in Prefettura parla di 64 vittime accertate, solo 23 delle quali finora sono state compiutamente identificate; si tratta di 22 afgani e un siriano. Tra le vittime i minori sono 14, lo stesso numero di quelli sopravvissuti al disastro, 5 dei quali ricoverati all'ospedale civile di Crotone, 6 al Cara di Isola Capo Rizzuto e altri non accompagnati che sono stati ospitati in strutture idonee. Tra i minori c'è anche un arrestato, si tratta di uno dei presunti scafisti del barcone naufragato.

Le ricerche dei dispersi proseguono, anche di notte, con due vedette sempre a mare, un elicottero della Capitaneria di porto e un altro della Polizia di Stato.

Oltre ai 6 bambini in ospedale sono ricoverate altre 9 persone. Due delle quali nel reparto covid.