Naufragio migranti, tra le vittime anche Shahida Raza, capitano della nazionale femminile di Hockey del Pakistan

Era lì, colma di speranza per provare a raggiungere nuove mete e traguardi, disposta ad affrontare i rischi della traversata dalla Turchia pur di scappare via dalle persecuzioni del suo paese. Ha affrontato il viaggio stipata in una stiva assieme ad oltre 150 compagni di viaggio, in condizioni disumane ma con la speranza che il sacrificio fosse ripagato dall’approdo verso una nuova vita, ma ha ‘perso’ la sua partita più importante. Era madre di una bambina, ma a quanto pare la figlia non era con lei sull'imbarcazione.