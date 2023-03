Naufragio migranti, l'omaggio del Consiglio dei bambini di Crotone alle vittime

CROTONE - Rosa Ines Lucchetta, sindaco del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi al Comune di Crotone, ha guidato una delegazione di giovani consiglieri per rendere omaggio alle vittime del naufragio. I rappresentanti del Consiglio comunale dei bambini hanno deposto in mazzo di fiori all'esterno del Palamilone e dopo sono andati a rendere omaggio alle vittime nella camera ardente: "Sono morte anime innocenti che scappavano da situazione di vita invivibili. Vogliamo essere vicine a tutti coloro che hanno perso dei cari in questa tragedia" ha detto Lucchetta.