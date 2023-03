Naufragio migranti, domenica 5 via Crucis sulla spiaggia di Steccato

CUTRO - Sarà una domenica di quaresima particolare quella del 5 marzo che si svolgerà a Steccato di Cutro dove la parrocchia ha organizzato una Via Crucis e Preghiera per le vittime del naufragio. Alle ore 15 è previsto il ritrovo in Piazza Mare Ionio. La funzione si terrà su via Parigi, une delle ultime traverse della strada che conduce alla foce del Tacina , sulla spiaggia sulla quale domenica 26 febbraio è naufragata l'imbarcazione piena di migranti.