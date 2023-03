Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dei migranti a Steccato di Cutro. Il Capo dello Stato come prima tappa ha fatto visita ai feriti che sono ancora all'interno dell'Ospedale cittadino. Subito dopo Mattarella andrà nel vicino palazzetto dello sport per commemorare le 67 finora vittime accertate del naufragio.