Naufragio Migranti, Mattarella al PalaMilone: applausi e un coro unanime del cittadini: "Giustizia per le vittime"

Dopo aver fatto visita ai feriti presenti all'interno dell'Ospedale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è diretto verso il vicino PalaMilone per rendere omaggio alle vittime del naufragio. Al suo arrivo il Capo dello Stato è stato accolto e salutato da un lungo applauso da parte dei numerosi cittadini presenti i quali hanno intonato a gran voce al Presidente "Giustizia, giustizia, giustizia". Poi l'ingresso, in forma strettamente privata, all'interno della struttura per rendere omaggio alle 67 vittime.

Al Presidente della Repubblica, i familiari delle vittime hanno chiesto che fine faranno le bare, e se potranno ricongiungersi con i familiari che sono all'estero.