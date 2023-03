Naufragio migranti, si cercano ancora tra 27 e 47 persone

CROTONE – Mancano all'appello tra 27 e 47 persone tra le vittime ancora disperse del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. E' quanto emerso nell'ultima riunione, del centro coordinamento soccorsi svolta venerdì 3 marzo presso la prefettura di Crotone.

Le ricerche, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra della Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale. Come è stato specificato, in seguito alle stime delle persone che erano a bordo dell'imbarcazione fatte dalle forze dell'ordine, i dispersi dovrebbero rientrare in una forbice tra 27 e 47 persone. Le condizioni meteo – che sono in peggioramento rispetto a stamattina – potrebbero rendere difficoltose le ricerche.