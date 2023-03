Naufragio migranti: la squadra della Rari Nantes omaggia le vittime

CROTONE - La squadra di pallanuoto della Rari Nantes di Crotone, che milita nel campionato di serie B, prima della partita contro l'Etna Sport prevista per le 14.30 nella piscina olimpionica, si è recata davanti al Palamilone per rendere omaggio alla vittime del naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro.

La squadra ha svolto un minuto di raccoglimento e poi deposto dei fiori all'esterno del Palamilone. "Noi in rappresentanza dello sport e di questa città - ha detto Massimo Giacobbo, giocatore della Rari Nantes e già argento Londra 2012 con la nazione di Pallanuoto - esprimiamo la vicinanza e cordoglio a tutte le vittime di questa tragedia. Vorremmo parlare sempre di sport, ma questo è un evento che tocca tutti da vicino, soprattutto la città e lo sport diventa importante per far passare questi messaggi. Il nostro omaggio è stato principalmente per la giocatrice di hockey pakistana cui ci sentiamo particolarmente vicini".

Il capitano della Rari Nantes Crotone, Giuseppe Candigliota ha detto: "E' stato un momento forte per noi e tenevamo a esserci. La solidarietà della città è stata enorme perché ci siamo immedesimati nelle vittime. Quello che la nostra gente ha fatto per noi è un motivo di orgoglio".