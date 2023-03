Parcheggi a pagamento: comune Crotone avvia razionalizzazione servizio

CROTONE - Forme di sconto, aumento di parcheggi rosa, una regolamentazione più attenta del servizio parcheggi a pagamento in base anche alle segnalazioni dei cittadini. E' quello che si appresta a fare dal 6 marzo l’amministrazione Comunale di Crotone che, dopo la fase sperimentale, avendo esaminato tutte le criticità ha inteso razionalizzare il servizio parcheggi. In particolare sta implementando una serie di incentivi al fine di garantire una maggiore funzionalità al servizio stesso. Saranno realizzati sessanta “parcheggi rosa”, spazi di cortesia riservati alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni per i quali non è necessario richiedere alcun permesso o autorizzazione. Allo stesso modo, analizzando i dati dei primi mesi, si sta verificando la possibilità di applicare ulteriori forme di sconto aggiuntive a quelle già previste dal servizio in essere. "I proventi relativi al parcheggio nelle strisce blu - si legge in una nota del Comune - saranno impiegati al fine di migliorare le condizioni di viabilità e di sosta delle strade cittadine". Per quanto attiene la regolamentazione complessiva del servizio verrà emessa una apposita ordinanza integrativa a quella già emanata destinata alla regolamentazione della sosta nelle aree delimitate che andrà in vigore dal prossimo 6 marzo.