Picerno-Crotone, Zauli contento a metà: "Bisogna fare meglio tante cose"

"Se vogliano migliorare come squadra, da questa partita dobbiamo capire che bisogna fare meglio tante cose. E' un punto che ci prendiamo, ma non ci soddisfa perchè noi puntiamo sempre alla vittoria. Ci sono tante cose da analizzare per quanto abbiamo esposto, ma sono contento dell'atteggiamento dei giocatori entrati a partita in corsa, che lo hanno fatto col piglio giusto. E questo è lo spirito giusto e per il quale sto lavorando". Lamberto Zauli incassa un punto che evidentemente non era quanto auspicato alla vigilia, ed è un pareggio che si porta dietro tanti aspetti che l'allenatore vorrà approfondire nella settimana che conduce al derby. Ininfluente ormai ai fini della classifica, ma che il Crotone ha tutta l'intenzione di prendersi anche per regalarsi una gioia a questo punto platonica ma affatto insignificante.

La partita non ha offerto particolari spunti spettacolari, ed in parte Zauli lo ammette: "E' stata una partita abbastanza equilibrata, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, noi abbiamo fatto alcune cose buone tante altre meno. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate, e nel finale noi ci siamo disuniti e questo è un aspetto che non mi è piaciuto. Analizzeremo tutto".

Secondo pareggio consecutivo per Zauli, che vede sempre più allontanarsi il sogno di agguantare quel primo posto. "Le partite sono poche e noi proveremo a fare la nostra parte. Siamo la seconda forza del campionato rispetto ad una squadra che sta facendo cose incredibili, abbiamo perso qualche punto per strada sia nella mia gestione che in quella precedente rispetto al Catanzaro. Che è la prossima avversaria e noi punteremo a vincere una partita molto sentita e che vogliamo fare nostra".

Col Picerno ha nuovamente alternato alcune pedine, una rotazione che rientra nell'ottica di conoscenza e coinvolgimenti di tutto il gruppo a disposizione: "Sono qui da 15 giorni ed ho l'esigenza di vederli tutti all'opera, Cercherò di sfruttarli tutti, anche perchè la rosa del Crotone è molto competitiva. Per me sono tutti importanti".