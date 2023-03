Naufragio migranti: terzo settore lasciato solo nell'assistenza a sopravvissuti e famiglie

CROTONE - "Non possiamo più essere indifferenti, piangere una settimana e attendere inermi che tragedie come queste si ripetano tra qualche mese, su altre spiagge d’Italia". A dirlo è Manuelita Scigliano, portavoce tra gli enti del Terzo Settore, nonché presidente dell'associazione Sabir, capofila nell'organizzazione della manifestazione "Rete 26 febbraio" dinanzi le Prefetture di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Milano e Como.

"Basta morti in mare, noi oggi lo gridiamo forte, basta corpi di bambini affogati a pochi metri dalle spiagge, basta essere costretti noi come operatori del settore ad accompagnare le mamme a riconoscere i corpi dei loro figli. Non lo diciamo solo come enti del terzo settore ma come genitori, come persone. Non è più tollerabile che si dica che le morti in mare si prevengano, prevenendo le partenze". E' un vero sfogo quello di Manuelita che insieme agli operatori, i mediatori culturali e tanti volontari non ha mai spesso di dare assistenza ai parenti delle vittime che continuano ad arrivare dall' Europa.

"Noi ci siamo offerti a dare assistenza fin da subito per tappare i primi buchi nell’emergenza - spiega - ma a una settimana dalla strage questi buchi sono diventati una voragine perché ancora non si riesce a sbloccare la situazione del rimpatrio delle salme e resta di fatto da sciogliere il grande nodo di ricostruire l’elenco delle famiglie e le loro richieste cosa che finora non è stata fatta e che non può gravare sugli enti del terzo settore".

"Abbiamo sostenuto solo noi il peso emotivo, con le traduzioni e io sostengo psicologico, ai parenti che venivano qui a riconoscere le salme. È dura organizzare tutto e coordinare tutte le attività se non ci sono delle direttive generali o un coordinamento superiore".

Infatti oltre al supporto psicologico il Terzo settore ha offerto pasti caldi e un alloggio a chi non sapeva dove andare una volta arrivato a Crotone. "Ci siamo fatti carico di molti costi fin dai primi momenti: del cibo, perché il primo giorno i familiari sono rimasti digiuni e ci siamo attivati per fornire loro colazione, pranzo e cena insieme ad altre realtà del terzo settore. Per i primi 4 giorni - precisa Manuelita- abbiamo sostenuto i costi degli alloggi, perché solo dopo la visita del presidente Mattarella è stato predisposto per tutti un alloggio in hotel - e la Regione Calabria ha deciso di farsene carico - ma comunque non basta per tutti perché le stanze a disposizione non sono sufficienti e qualcuno è attualmente ospitata nei B&B".

Intanto si forniscono sim e cellulari perché i sopravvissuti hanno perso tutto e vogliono mettersi in contatto con le famiglie e dire loro che sono vivi. Mentre i medici dell’Asp e la Polizia Scientifica sono al Palamilone e continuano a svolgere con grande umanità le pratiche di riconoscimento dei corpi. "Ci siamo attivati sin da subito per predisporre una rete di assistenza ma il problema è la mancanza di un coordinamento centrale che porta, questa rete di assistenza, a brancolare nel buio e di fare poi interventi inefficaci o sporadici o inefficaci. I familiari hanno due istanze - conclude la presidente -: il rimpatrio velocizzato dei corpi dei loro cari e il ricongiungimento con i superstiti ed è a loro che va data una risposta chiara. E che ci sia un punto di riferimento non solo per i soccorsi e le ricerche ma anche dell’aiuto umanitario, che deve essere garantito".