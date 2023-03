8 marzo, tre alberi di mimosa dal lungomare al centro dedicati a tre donne che hanno fatto storia

In occasione dell’8 marzo l’assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità e con la commissione Pari Opportunità propone l’iniziativa “Una mimosa per riscoprire donne e luoghi”. Lo rende noto il Comune di Crotone.

Saranno piantumate in tre aree della città altrettanti alberi di mimosa per ricordare tre donne che si sono distinte nei diversi ambiti: sportivo, artistico e scientifico. In particolare gli alberi di mimosa saranno dedicate a Rosalind Franklin che contribuì alla scoperta a https://www.comune.crotone.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/[[undefined]]elica del dna, a Berthe Marie Pauline Morisot, una delle più importanti pittrici impressioniste dell’Ottocento, e a Trebisonda Valla detta Ondina, prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Le aree individuate per la piantumazione si trovano sul lungomare, a corso Mazzini e a viale Matteotti. Il programma prevede la prima piantumazione alle dieci a corso Mazzini, a seguire sul lungomare cittadino e infine a via Matteotti.

"L’iniziativa - spiega una nota dell'ente - intende abbinare i due concetti di salvaguardia e riscoperta delle aree verdi presenti in città con la promozione di una coscienza di genere che passa attraverso la riscoperta di donne che hanno rappresentato punti cardinali per l’evoluzione della nostra società in diversi settori".