Installate le caldaie al Donegani. I genitori ringraziano il presidente Ferrari con una lettera

All’Istituto tecnico Donegani di Crotone sono state installate le caldaie, rimesse a nuovo alcune aule e ristrutturato i servizi igienici.

A renderlo noto sono i rappresentanti dei genitori dei tanti studenti che, più volte, hanno protestato dinanzi la sede della Provincia nei mesi scorsi. Molta è la gratitudine dei genitori nei confronti del presidente della Provincia Sergio Ferrari che, nonostante la necessità di contenere la spesa pubblica e rispettare i vincoli di bilancio, ha ritenuto giusto considerare le richieste degli studenti. Con una ordinanza a firma di Ferrari si è quindi rimediato alle criticità del freddo nelle aule della sede centrale e nel plesso distaccato di via XXV Aprile.

“Il presidente è riuscito a far ottenere le caldaie necessarie per il riscaldamento e le aule in più, con annessi servizi igienici all’Istituto Donegani – scrivono i rappresentanti dei genitori in una lettera -.Ringraziamo il Presidente Ferrari che ha garantito il regolare svolgimento delle lezioni ed i servizi essenziali alla persona. L’unico, che negli ultimi decenni ha ascoltato, prendendo in carico con serietà e rigore, le problematiche che vanno avanti da anni”.