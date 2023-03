Naufragio migranti, Provenzano: il governo sia indagato per strage

"Alla fine quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di Crotone. Il governo deve essere indagato per strage colposa. Non lo diciamo noi: lo disse Giorgia Meloni il 14 aprile del 2015, dopo il naufragio a largo di Lampedusa. Ma allora il naufragio avvenne a 200 miglia dalla costa, questo a 200 metri". Lo ha detto Peppe Provenzano (Pd), intervenendo dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi alla Camera sul naufragio di Cutro.

"Lei - ha detto Provenzano riferendosi alle parole di Piantedosi l'indomani del naufragio - ha accusato le vittime, c’è una inversione logica. I viaggi ci sono non perché esistono scafisti, ma è il contrario. Se mancano le vie legali di fuga da morte, torture, dittature e fame, sono i viaggi della disperazione ad essere vie di fuga: c’è l’inversione morale. La colpa, per lei, è dei padri e delle madri che hanno perso i figli, la colpa è di chi muore. Quelle parole hanno indignato i giusti, di qualsiasi colore, sono state una infamia che ha macchiato il nostro Stato, e l’Italia che non le assomiglia. L'Italia piange con dolore quei morti. L'Italia sono gli studenti e gli insegnanti con la fascia bianca in segno di lutto, sono i calabresi che hanno messo a disposizione le tombe per i morti in mare. L'Italia è Vincenzo Luciano, il pescatore di Cutro che non si dà pace per non aver salvato un bambino"

"La domanda a cui deve rispondere Ministro è: chi ha deciso in quelle sei ore di buco che quella dovesse essere una operazione di polizia della guarda di finanza priva di mezzi per il soccorso e non un'operazione di soccorso con la Guardia costiera che quei mezzi li aveva?. E' stata una scelta politica. E' l'intera vostra politica. Cosa è cambiato rispetto al 2017 quando la Guardia costiera italiana era candidata al Nobel per la pace? E' cambiato che nel 2018 siete arrivati voi. E' arrivato Salvini e lei che le faceva da capo di gabinetto. non a caso protagonisti oggi di questa triste cronaca".

Provenzano ha concluso: "I sopravvissuti sono indagati per immigrazione clandestina è la vergogna della Bossi-Fini, la madre di tutti gli errori e gli orrori. Vi chiediamo di salvaguardare almeno la dignità delle persone nel Cara di Crotone dove la solidarietà popolare non può entrare".