Naufragio migranti: rinvenuto corpo 71esima vittima: una bambina piccola

STECCATO DI CUTRO - E' di una bambina in tenera età il corpo della 71esima vittima del naufragio di domenica 26 febbraio. Il corpicino è stato avvistato da alcuni cittadini in mare nella tarda mattinata del 7 marzo e poi recuperato dalla Guardia costiera. L'età presunta, anche per le condizioni del corpo considerato che dalla tragedia sono trascorsi ormai 9 giorni, è di circa tre anni. Gli uomini della protezione civile che hanno provveduto a riportare all'obitorio la salma hanno detto che si tratta di un bambino piccolo. Sale a 17 il totale dei bambini che hanno perso la vita nel naufragio.

Le ricerche proseguono senza sosta con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori, droni e con il personale di presidio a terra della Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale.