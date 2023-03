Naufragio migranti: bloccato trasferimento di tutte le salme a Bologna

CROTONE - A seguito della protesta delle famiglie delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro è stato bloccato il trasferimento di tutte le salme da Crotone al cimitero musulmano di Bologna. Grazie alla mediazione della prefettura di Crotone si è riusciti a dare una risposta alle famiglie delle vittime che da stamattina stavano protestando dopo aver appreso del trasferimento nel capoluogo emiliano.

Verso Bologna sono partite alle 18 di mercoledì 8 marzo 14 salme per le quali il Comune di Cutro ha già rilasciato i certificati necessari. Altre 11 salme (dieci di afgani e una di un palestinese) partiranno verso Bologna nelle ore successive. Complessivamente, quindi, tra le 7 salme trasferite martedì verso l Pakistan, Tunisia e Germania, e le 25 che saranno portate a Bologna entro giovedì, resteranno nel Palamilone 40 bare. Tra esse ci sono 17 salme delle vittime afgane per le quali le famiglie hanno deciso il trasferimento nel paese di origine. Queste salme resteranno a Crotone fino a che non saranno superati i problemi burocratici con il governo di Kabul.