Naufragio migranti: ministero ordina trasferimento salme a Bologna

CROTONE - Saranno trasferite entro oggi tutte al cimitero musulmano di Bologna le salme delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro che si trovano all'interno del Palamilone di Crotone. La decisione è stata presa dal Ministero degli interni Una decisione improvvisa avvenuta nell'imminenza della seduta del Consiglio dei ministri a Cutro e proprio mentre la Prefettura di Crotone stava lavorando con l'ambasciata afgana per il trasferimento delle salme. Una decisione che ha colto alla sprovvista le famiglie delle vittime che si trovano a Crotone. proprio loro hanno inscenato una protesta contro questa decisione attuando un sit in davanti al Palamilone.

La loro richiesta è quella di attendere qualche giorno per poter permettere loro di avviare le pratiche per il trasferimento nei paesi di origine. Lo stesso comune di Crotone, che ha raccolto le istanze delle famiglie, aveva già deliberato delle somme per far fronte ai costi del trasferimento prelevandole dal Fondo migranti che poi sarebbe stato rimborsato dal Ministero.