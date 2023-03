Naufragio migranti: quarto scafista preso in Austria da Mobile e Finanza

CROTONE – Sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura di Crotone e della sezione aeronavale della guardia di finanza a catturare in Austria. G.U., turco di 28 anni, considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata sulla spiaggia di Steccato di Cutro nella quale sono morte oltre 70 persone. L'uomo era riuscito a fuggire al momento dello sbarco facendo perdere le sue tracce. La Squadra mobile e la Guardia di finanza, attraverso lo Scip – Servizi cooperazione internazionale di polizia – sono però riusciti a individuarlo in Austria dove lo hanno arrestato nella nottata. L'uomo, dalle prime indiscrezioni, era da solo in un'abitazione.

L'uomo secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe stato lo scafista che conduceva l'imbarcazione e curava la motoristica del natante. A incastrare G.U. ci sarebbe anche un video ritrovato sul telefono cellulare dello scafista minorenne I.H., detenuto nel carcere minorile di Catanzaro. Sul telefono del ragazzo sono stati trovati dei video che - scrive il gip del tribunale di Crotone nella ordinanza di custodia cautelare - "dimostravano le responsabilità penali di G.U., immortalato alla conduzione dell'imbarcazione e dei due cittadini pakistani che si dimostravano in posizione differenziata rispetto al resto dei migranti"