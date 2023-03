Steccato di Cutro, corone di mimose per le donne e le bambine vittime del naufragio

Nella giornata dell'8 Marzo in numerosi si sono ritrovati sulla spiaggia di Steccato di Cutro, luogo del naufragio del 26 febbraio scorso, per omaggiare le donne e le bambine che hanno tragicamente perso la vita.

Su iniziativa della CGIL calabrese, con il supporto di alcune associazioni locali e i cittadini sono state adagiate sulla battigia delle corone di mimose insieme a palloncini bianchi e gialli.

Tanti i calabresi arrivati per partecipare all'evento. Anche due pullman da Vibo Valentia. La popolazione in questa, come in altre occasioni, sin dal giorno del naufragio non ha fatto mancare la sua partecipazione e il supporto alle tante famiglie delle vittime che ancora non trovano pace.