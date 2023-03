"Fermare la strage, subito". La manifestazione dell'11 marzo sulla spiaggia di Cutro

Per sabato 11 marzo è stata organizzata una manifestazione nazionale per "Fermare la strage, subito!". Sono tante le associazioni che hanno aderito all'evento.

Queste, sono infatti certe, che la strage di Cutro non è stato un incidente imprevedibile e che se le persone morte nel mare avessero potuto chiedere e ottenere un visto umanitario non avrebbero rischiato la vita. "La strage di Cutro è solo l'ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e si potevano evitare - si legge in una nota a firma delle associazioni promotrici della manifestazione -. le persone che partono dalla Turchia, dalla Libia o dalla Tunisia sono obbligate a farlo rischiando la vita a causa dell'assenza di canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo. Se ci fosse stato un programma di ricerca e salvataggio europeo o italiano, quel terribile naufragio si sarebbe potuto evitare".

Le associazioni promotrici hanno chiesto di aderire alla manifestazione nazionale anche attraverso i social, scattandosi una foto e pubblicandola sui profili con l'hashtag #fermarelastrage

L'appuntamento è sulla spiaggia di Cutro, sabato 11 marzo alle ore 14,30.

Per informazioni e prenotazioni dei pullman locali è possibile collegarsi al sito https://www.facebook.com/events/7390004249/