Strage Steccato: Mancuso "Calabria ha dimostrato al mondo la sua generosità"

“La Calabria ha dimostrato al mondo intero di essere terra di accoglienza e di generosa e fattiva solidarietà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso a proposito della strage di migranti avvenuta davanti alla costa crotonese domenica 26 febbraio. Nell’aprire la seduta odierna dell’assise l’aula ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio, definito una delle stragi di migranti più gravi del Mediterraneo.

“Personalmente - apprezzando gli sforzi di molti sindaci impegnati dagli sbarchi quotidiani con pochi mezzi, personale e risorse per garantire i diritti primari dei migranti - sono più volte intervenuto per richiamare l’attenzione sul flusso incessante di donne, uomini e minori che, in condizioni psicofisiche drammatiche, sbarcano sulle coste calabresi” ha dichiarato Mancuso.

“Interpretando i sentimenti del Consiglio regionale, inoltre, vista la grande solidarietà dimostrata, voglio ringraziare tutti i calabresi che volontariamente, con un’encomiabile carica umanitaria, sono immediatamente accorsi a prestare aiuto ai sopravvissuti. Mi riservo, nei prossimi giorni, di invitare alcuni di loro in Consiglio”.