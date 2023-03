Francesco Caruso nello staff della nazionale italiana giovanile di Flag Football

Un tecnico crotonese nello staff della nazionale italiana giovanile di Flag Football in vista degli europei 2023.

Francesco Caruso nominato dalla Fidaf, Team Manager della nazionale maschile junior Under 17 e Under 15, la nomina con lettera di incarico pervenuta a firma del segretario generale su proposta del Vice presidente Fabio Tortosa.

Ciccio il “Capitano” inizia la sua carriera sportiva nel Football americano nel 1989 all’età di 15 anni negli Achei Crotone da giocatore, agli ordini dei veterani che già con il Team dei coguari Crotone ancora prima dei fratelli dal nome dei Guerrieri della Magna Grecia, in Calabria aprirono senza nessuna interruzione le partecipazioni ai campionati italiani di questo sport anche in serie A2 negli anni 90 e con continuità fino all’attuale III DIV e, nei campionanti femminili e giovanili del Flag.

Vice campione d’Italia con l’Under 20 il 1992, finisce la partecipazione da semplice giocatore ed inizia giovanissimo le prime esperienze da capitano della squadra maggiore e da coach della flag giovanile assieme ad altri suoi compagni di squadra, con traguardi storici vincendo due campionati italiani flag football junior.

Coach anziano del team porta all’attivo la crescita di tutte le nuove generazioni non solo degli Achei Crotone ma anche dei giovani catanzaresi e cosentini che negli anni hanno giocato questo sport in Calabria; Direttore Sportivo nonché Vice Presidente uscente, lascia gli Achei Crotone con la carica di Presidente ad Honorem alle nuove leve di coach e dirigenti per il proseguo del duro e meraviglioso lavoro svolto, con l’augurio che il nuovo da svolgere sia altrettanto proficuo e duraturo negli anni.

“Spero che l’esperienza nel progetto giovani talenti nata promosso da Fidaf/Coni a Roma che ha arricchito il mio bagaglio culturale sportivo e le numerose collaborazioni dagli anni 90 ad oggi con tecnici d’oltre oceano nel tackle football come per il flag possano darmi le qualità per poter dare il giusto contributo allo staff della nazionale junior”.