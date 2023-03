Serie C, al via la prevendita del derby allo Scida; vietata la vendita per i residenti della provincia di Catanzaro

A partire dalle ore 15 di oggi, venerdì 10 marzo, ha preso il via la vendita dei biglietti per Crotone-Catanzaro, gara valevole per la trentunesima giornata del girone C di Lega Pro, in programma lunedì 13 marzo alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida.

LIMITAZIONI D’ACCESSO

A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti è vietata la vendita per i residenti a Catanzaro e provincia.

Inoltre i punti vendita abilitati alla vendita dei tagliandi saranno ESCLUSIVAMENTE i punti VivaTicket posti nella città di Crotone, oltre che il Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio, aperto sabato 11 e domenica 12 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 19, e lunedì 13 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 con orario continuato fino all’inizio della gara (con esaurimento dell’eventuale coda per l’acquisto).

QUESTI I PREZZI

CURVA SUD: 15 euro

TRIBUNA SCOPERTA LATERALE: 17 euro (ridotto 12 euro)

TRIBUNA SCOPERTA CENTRALE: 20 euro (ridotto 15 euro)

TRIBUNA PRINCIPALE BASSA: 25 euro (ridotto (20 euro)

TRIBUNA PRINCIPALE ALTA: 30 euro (ridotto 25 euro)

TRIBUNA VIP: 40 euro (30 euro)

TRIBUNA SUPERVIP: 50 euro (35 euro)