Fermare la strage di migranti: in migliaia alla manifestazione di Steccato. La croce in testa al corteo

Sono migliaia, le prime stime parlano di oltre cinquemila, le persone che hanno preso parte alla manifestazione di Steccato di Cutro, 'Fermare la strage subito', organizzata dalla 'Rete 26 febbraio' dopo il naufragio del barcone di migranti che ha causato, fino ad oggi 75 vittime.

Almeno una trentina gli autobus che sono arrivati nella piccola frazione di Cutro, con manifestanti provenienti da varie regioni del centro e del sud Italia. In testa al corteo la croce in legno realizzata con il fasciame del barcone spezzatosi a poche centinaia di metri dalla riva. Il corteo ha quindi raggiunto la spiaggia dove domenica 26 febbraio è avvenuto il naufragio dei migranti. Sul bagnasciugna i dimostranti hanno piantato dei fiori.

Fra le persone presenti alla manifestazione Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, Luigi De Magistris e l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il sindaco di Crotone Enzo Voce e quello di Melissa Raffaele Falbo. Molti i militanti della Cgil, di Libera, dell'Arci, dell'Anpi. Tra gli striscioni portati dai manifestanti uno recita: 'Cutro, la strage è di Stato, difendete le persone non i confini’.

La politica rinsavisca

"Oggi siamo qui per far sentire alle autorità la voce della società civile”, ha detto Cecilia Strada, di Emergency, che sta partecipando alla manifestazione. “Noi abbiamo presentato insieme ad altre associazioni un esposto alla Procura della Repubblica affinché la magistratura faccia luce sui ritardi che hanno provocato la morte di tante persone, ancora non sappiamo quante. Le stiamo provando tutte - aggiunge Strada - per far sì che la politica rinsavisca e torni a basare le proprie scelte sul rispetto della vita umana e la dignità di tutti gli esseri umani non solo quelli che percepiamo vicini a noi”.

Umanità stride con cinismo del potere

"La manifestazione di oggi dimostra che c’è un’umanità popolare che stride con la disumanità del potere” ha detto Luigi De Magistris, presente alla manifestazione. “Abbiamo assistito - ha affermato De Magistris - al linguaggio inaccettabile del ministro dell’Interno, al cinismo del governo, ad un consiglio dei ministro che non ha prodotto nulla. Qui che siamo alla periferia della periferia, tra le aree più difficili del sud Italia, ho ascoltato solo parole di umanità, verità e giustizia. Credo che sia un bel segnale, che un altro mondo è possibile”.

Per De Magistris “è inaccettabile che un presidente del consiglio che è andato in Spagna a dire che lei è madre, donna e cristiana, non sia venuta qui il giorno della tragedia, non abbia dato un abbraccio ai superstiti. Quando si perde l’umanità non è più un tema politico e un tema che ci deve interrogare. Una brutta pagina”.

A "mettere le cose a posto” secondo De Magistris “ci ha pensato Mattarella, sia dal punto di vista istituzionale che umano. Con il suo volto, la sua commozione ha messo a posto una lacerazione che poteva essere ancora più profonda. Rimane comunque una lacerazione profondissima tra il governo e il Sud, tra il governo e la Calabria. Perché questi, allo stesso tempo, stanno portando avanti, senza pensarci un attimo, l’autonomia differenziata che sarà la mazzata definitiva per il Mezzogiorno. Vogliono produrre una nuova colonizzazione del Sud, la desertificazione, sfruttare i nostri talenti, appropriarsi delle nostre risorse energetiche e naturali. Solo i popoli - ha concluso De Magistris - possono cambiare questa situazione”.

I giornalisti che in queste due settimane hanno raccontato il naufragio e la sua lunga scia di morti, oggi hanno partecipato alla manifestazione di Steccato indossando un pass che riproduce quello della giornalista afghana Amarkhel Torpekai deceduta nel naufragio di domenica 26 febbraio.