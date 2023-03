Naufragio, da Steccato il grido dell'Italia accogliente: fermare le stragi in mare

STECCATO DI CUTRO - Quando è arrivata la notizia del ritrovamento della 76esima vittima del naufragio di Steccato di Cutro, una bambina di 5 anni, centinaia di persone si sono inginocchiate proprio a poche decine di metri da dove domenica 26 febbraio 2023 è avvenuta la strage di migranti. Era una parte delle migliaia di persone che ha partecipato alla manifestazione nazionale “fermare la strage subito” organizzata da Rete Asilo a Steccato di Cutro domenica 11 marzo. Oltre 5,000 persone sono arrivate da tutto il centro sud. Donne, uomini, bambini italiani e stranieri. Rappresentanti istituzionali, sindacalisti e semplici cittadini. In migliaia hanno sfilato per le strade di Steccato di Cutro dove appena 15 giorni fa è avvenuta una delle più gravi stragi di migranti a causa del naufragio di una imbarcazione a 40 metri dalla spiaggia. Una massa imponente di persone arrivata a Steccato di Cutro con oltre 30 pullman mezzi propri da Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia per gridare quel motto: “Fermare la strage subito". Il corteo era aperto dalla croce realizzata con parte del relitto della nave che è stata portata a turno dai partecipanti. Tra loro anche Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace: "Certe volte - ha detto - mi vergogno di essere un cittadino occidentale”.

Bella anche l'iniziativa dei giornalisti della stampa locale e nazionale che da 15 giorni stanno seguendo la vicenda: hanno lavorato a documentare la manifestazione portando al collo una stampa che riproduceva il badge di Amarkhel Torpekai, la giornalista morta nel naufragio. Un modo per far partecipare anche lei, attivista per i diritti delle donne a Kabul, alla manifestazione. Decine i sindaci ed amministratori presenti tra cui quelli di Crotone, Vincenzo Voce, e di Catanzaro, Nicola Fiorita. Alcuni amministratori sono arrivati anche da fuori regione. Come Detjon Begaj, consigliere comunale di Bologna delegato da sindaco Matteo Lepore per partecipare alla manifestazione: "Siamo qui perché non si può essere altrove. Oggi chi rappresenta le istituzioni degnamente deve essere qui. Altri hanno fatto altre scelte". Tra i sindaci Raffaele Falbo, primo cittadino di Melissa, dove nel gennaio del 2019 la popolazione scese in spiaggia di notte a salvare i migranti la cui barca era naufragata: “Vogliamo far capire a chi governa il nostro Paese che salvare vite umane in mare è un obbligo e le scelte assunte fino ad ora non lo hanno dimostrato. Chi scappa dalla guerra non è un irresponsabile”. Assente il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso che nei giorni scorsi si era dichiarato filo Piantedosi.

Il lunghissimo corteo si è svolto pacificamente. Un solo momento di tensione, quando una donna da un balcone ha inveito contro i manifestanti, alcuni dei quali le hanno risposto cantando 'Bella ciao'. Canzone che ha fatto da colonna sonora anche grazie a Diego, Emilia Giusi e Nicoletta Cristina, papà e due figlie di Catanzaro che l'hanno suonata con chitarra e violini per tutto il tragitto.

Nel corteo c'era anche Walter Massa, presidente nazionale Arci: “Stiamo facendo quello che non ha fatto il Consiglio dei ministri: rendere omaggio a vittime innocenti che continuano a morire per leggi ingiuste che impediscono l'ingresso regolare a persone che chiedono solo di poter costruire una vita migliore e dare un futuro ai loro figli. Noi li stiamo costringendo dal 2022 ad attraversare il mare in ogni stagione e questi sono i risultati. La grande partecipazione dimostra che c'è un sentimento di indignazione diffuso ma anche voglia di cambiare il mondo perché avere il Mediterraneo come cimitero più grande del mondo è intollerabile. L'Italia non è razzista, ma un Paese che vuole solo essere accogliente e dare speranza a tutto e tutti”.

Tra i manifestanti alcuni parenti delle vittime del naufragio: “Il governo italiano non è diverso da quello dei talebani – ha urlato un ragazzo afgano che nella tragedia ha perso cinque familiari di cui uno ancora disperso –. Noi siamo scappati perché non abbiamo alternative alla morte. Noi chiediamo più soccorsi in mare e che le politiche italiane si basino su questo. Ora vogliamo solo andare via dall'Italia con i nostri morti”.

Il momento più forte è avvenuto sulla spiaggia della strage. Mentre si stava deponendo la corona di fiori bianchi sull'arenile è arrivata la notizia del ritrovamento di due cadaveri: quello di un uomo e di una bambina che porta il bilancio a 76 morti. Centinaia di persone, a quel punto, si sono messe in ginocchio. Dopo un minuto di raccoglimento la manifestazione si è conclusa, ma in tanti sono rimasti in spiaggia a pregare, deporre un fiore o a piangere come Marilise Succurro, giunta da San Giovanni in Fiore con l'associazione Donne e diritti. "Chi non è stato qui non può capire" dice.