Naufragio migranti: rinvenuto corpo 74esima vittima, è di una bambina

STECCATO DI CUTRO - Ancora un corpo senza vita di una bambina emerge dalle acque di Steccato di Cutro. Nella mattinata è stata, infatti, recuperato il cadavere di una bambina tra i 5 ed i 6 anni. E' la 74esima vittima del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio che va, purtroppo, ad aumentare il numero dei minori morti nel naufragio che arriva a 30. Di questi sono 21 le vittime nella fascia d'età tra 0 e 12 anni. Una vera strage di bambini. La permanenza in acqua di quasi 15 giorni ha reso il cadavere praticamente irriconoscibile cancellando ogni particolare. Sul posto è arrivato il medico legale con la polizia scientifica per i rilievi e per provare a scorgere dei segni particolari, anche dagli indumenti indossati, per poter effettuare l'identificazione del cadavere.