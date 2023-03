Sbarco migranti a Crotone: erano in 500 su un barcone in pessime condizioni

CROTONE - Sono tutti in salvo i 500 migranti che si trovavano a bordo di un peschereccio di 20 metri giunto alle 00.30 nel porto di Crotone. Il peschereccio intercettato nel pomeriggio dalla Guardia costiera, sotto scorta, è giunto fino a due miglia da Capocolonna utilizzando propulsione autonoma nonostante le condizioni del mare, forza 4 sotto costa, fossero difficili per una barca in pessime condizioni e sovraffollata. In vista dell'arrivo a Crotone, dove il mare si era rinforzato, l'imbarcazione è stata affiancata dal rimorchiatore 'Alessandro Secondo' di Crotone che ha poi, come si dice in gergo l'ha 'presa a pacchetto' legandola sul proprio lato di dritta con delle cime. In questo modo il peschereccio è potuto arrivare in sicurezza nel porto di Crotone. A bordo, secondo i primi riscontri, ci sarebbero solo uomini ed alcuni minori. In gran parte provenienti dall'Afganistan.